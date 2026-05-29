29 Мая 2026 12:33
Сборная Азербайджана по мини-футболу сыграет с Италией на Евро

Сборная Азербайджана по мини-футболу сегодня проведет второй матч на чемпионате Европы в Братиславе.

Как сообщает İdman.Biz, во встрече группы F наша команда сыграет против Италии. Матч на арене Tipos Arena начнется в 17:45 по бакинскому времени.

Азербайджанская сборная подошла к игре в статусе лидера группы. В первом туре команда под руководством Эльшада Гулиева обыграла Австрию со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал Иса Атаев, отличившийся во втором тайме.

После стартового тура сборная Азербайджана набрала три очка и возглавила турнирную таблицу квартета F. Италия также остается одним из главных претендентов на выход в плей-офф, поэтому сегодняшний матч может стать ключевым в борьбе за первое место в группе.

Групповой этап наша команда завершит 30 мая встречей со сборной Франции.

Напомним, что сборная Азербайджана является одним из самых титулованных участников чемпионатов Европы по мини-футболу. В 2022 году команда стала чемпионом континента, а на нынешний турнир приехала в статусе одного из фаворитов соревнований.

