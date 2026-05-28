Главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу: "Матч получился тяжелым" - ВИДЕО

28 Мая 2026 18:07
Главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу: "Матч получился тяжелым"

Главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу Эльшад Гулиев прокомментировал победу команды над Австрией в первом туре чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.Biz, специалист на пресс-конференции признался, что стартовый матч турнира получился непростым для его команды.

"Прежде всего поздравляю весь наш народ с 28 Мая - Днем независимости. Также поздравляю команду с победой. Первый матч получился тяжелым, но нам удалось победить. Соперник - хороший коллектив. Надеюсь, в следующих играх они покажут хороший результат. У нас тяжелая группа. Сборная Италии показала хорошую игру в матче против Франции. Мы примем меры против них. На чемпионате мира у нас была более серьезная поддержка. Когда болельщики находятся на трибунах, это дает игрокам дополнительную мотивацию. Мы приехали с расширенным составом. Сегодня использовали десять футболистов. Каждый соперник показывает разный футбол. Тяжело играть против команды, которую плохо знаешь", - подчеркнул специалист.

Напомним, что в стартовом матче чемпионата Европы сборная Азербайджана обыграла Австрию со счетом 1:0. Следующие встречи команда проведет 29 мая против Италии и 30 мая против Франции.

