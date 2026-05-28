Игрок "Сампдории" впервые потренировался в молодежной сборной Азербайджана - ФОТО

Молодежная сборная Азербайджана по футболу начала учебно-тренировочные сборы в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, подготовка команды проходит в Тренировочном центре национальных сборных. Первые 15 минут занятия были открыты для представителей СМИ.

Сначала футболисты провели разминку, после чего тренерский штаб организовал серию тактических и технических упражнений.

Одним из главных событий сбора стало первое занятие в составе молодежной сборной для Лоренцо Меццотеро. Футболист, выступающий за команду U-19 итальянской "Сампдории", принял участие в тренировке национальной команды.

Полузащитник бельгийского "Сент-Трюйдена" Мустафа Камара, также вызванный в сборную, присоединится к команде завтра.

Отметим, что подготовка U21 в Баку продлится до 30 мая. Затем команда отправится в турецкую Испарту, где проведет второй этап сбора с 31 мая по 10 июня.

В рамках подготовки молодежная сборная Азербайджана проведет два товарищеских матча. 6 июня команда сыграет против Бахрейна, а 9 июня встретится со сверстниками из Кыргызстана.