28 Мая 2026
RU

Игрок "Сампдории" впервые потренировался в молодежной сборной Азербайджана - ФОТО

Национальная сборная
Новости
28 Мая 2026 13:43
28
Игрок "Сампдории" впервые потренировался в молодежной сборной Азербайджана

Молодежная сборная Азербайджана по футболу начала учебно-тренировочные сборы в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, подготовка команды проходит в Тренировочном центре национальных сборных. Первые 15 минут занятия были открыты для представителей СМИ.

Сначала футболисты провели разминку, после чего тренерский штаб организовал серию тактических и технических упражнений.

Одним из главных событий сбора стало первое занятие в составе молодежной сборной для Лоренцо Меццотеро. Футболист, выступающий за команду U-19 итальянской "Сампдории", принял участие в тренировке национальной команды.

Полузащитник бельгийского "Сент-Трюйдена" Мустафа Камара, также вызванный в сборную, присоединится к команде завтра.

Отметим, что подготовка U21 в Баку продлится до 30 мая. Затем команда отправится в турецкую Испарту, где проведет второй этап сбора с 31 мая по 10 июня.

В рамках подготовки молодежная сборная Азербайджана проведет два товарищеских матча. 6 июня команда сыграет против Бахрейна, а 9 июня встретится со сверстниками из Кыргызстана.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сборная Азербайджана по мини-футболу сыграет первый матч на Евро
09:28
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу сыграет первый матч на Евро

Команда Эльшада Гулиева стартует игрой против Австрии
Сын экс-футболиста "Габалы" будет выступать за молодежную сборную Азербайджана
27 Мая 22:50
Национальная сборная

Сын экс-футболиста "Габалы" будет выступать за молодежную сборную Азербайджана

Сам футболист родился в Азербайджане в 2008 году
Сборная Азербайджана по мини-футболу начнет Евро матчем с Австрией
27 Мая 11:44
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу начнет Евро матчем с Австрией

В первый день в Братиславе пройдут девять игр

В "Нефтчи" раскрыли историю Лоренцо Меццотеро
26 Мая 13:36
Национальная сборная

В "Нефтчи" раскрыли историю Лоренцо Меццотеро

В клубе объяснили, как помогли будущему игроку молодежной сборной Азербайджана остаться в стране

Сборная Азербайджана по мини-футболу объявила состав на Евро
25 Мая 16:13
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу объявила состав на Евро

Эльшад Гулиев включил в заявку 18 футболистов

Гюлянбар Гасымова покинула пост главного тренера сборной Азербайджана U15
25 Мая 15:19
Национальная сборная

Гюлянбар Гасымова покинула пост главного тренера сборной Азербайджана U15

Специалист продолжит работу в структуре женских сборных

Самое читаемое

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
27 Мая 11:24
Мировой футбол

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Статус турнира не всегда определяет очередность решающих матчей в календаре УЕФА

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 12:12
Зимние виды спорта

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сын Евгения Плющенко, сменивший спортивное гражданство на азербайджанское, регулярно оказывается в центре внимания, хотя его спортивные результаты пока выглядят неоднозначно

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО
27 Мая 23:20
Мировой футбол

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО

Фиксированная сумма трансфера составит € 70 млн
Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 16:21
Азербайджанский футбол

Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ

"Карабах", "Сабах", "Нефтчи" и "Туран Товуз" начали формировать составы под новый сезон и участие в еврокубках