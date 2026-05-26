В "Нефтчи" раскрыли историю Лоренцо Меццотеро

Бывший вице-президент "Нефтчи" Эльнур Эйвазов рассказал подробности истории, связанной с форвардом Лоренцо Меццотеро, который до 2020 года выступал за юношеские команды бакинского клуба.

Как сообщает İdman.Biz, сейчас 18-летний нападающий, имеющий итальянские корни, вызван в молодежную сборную Азербайджана U21 и выступает за юношеские команды "Сампдории" (U17 и U19).

По словам Эйвазова, в определенный момент возник риск, что семья футболиста покинет Азербайджан.

"Срок трудового контракта отца Лоренцо, работавшего в системе SOCAR, подходил к концу. Для подписания профессионального соглашения с футболистом было важно, чтобы он оставался в Азербайджане еще минимум год. Учитывая эту ситуацию, я обратился в SOCAR с просьбой поддержать пребывание его отца в стране. Они помогли, и благодаря этому Лоренцо смог подписать профессиональный контракт и в будущем продолжить выступать в интересах Азербайджана", - цитирует слова Эйвазова sportnet.az.

Бывший функционер подчеркнул, что клуб уже тогда видел в Меццотеро перспективного игрока для национальной команды.

"Лоренцо действительно был очень перспективным футболистом, который мог проявлять себя даже в более старших возрастных группах. Он много забивал и с большим отрывом становился лучшим бомбардиром возрастных лиг. Помню, что сделал все возможное, чтобы руководство поддержало решение по этой ситуации", - отметил Эйвазов.

По его словам, после продления контракта отца футболиста между сторонами была достигнута и устная договоренность.

"Они всей семьей действительно очень любили Азербайджан и "Нефтчи". Тогда его отец искренне пообещал, что независимо от обстоятельств, когда придет время и сын получит приглашение, он как минимум один сезон проведет в "Нефтчи" и с полной отдачей будет выступать за сборную Азербайджана.

Он говорил об этом как о благодарности и уважении к проделанной нами работе", - добавил бывший вице-президент клуба.

