Сборная Азербайджана по мини-футболу провела последнюю тренировку перед Евро - ФОТО

Сборная Азербайджана по мини-футболу провела последнюю тренировку перед Евро

25 Мая 2026 15:07
Сборная Азербайджана по мини-футболу провела последнюю тренировку перед Евро

Сборная Азербайджана по мини-футболу провела в Баку заключительную тренировку перед стартом чемпионата Европы в Словакии.

Как сообщает İdman.Biz, занятие прошло в открытом для представителей СМИ формате, а участие в тренировочном процессе приняли все футболисты национальной команды.

Под руководством главного тренера Эльшада Гулиева игроки сначала выполнили разминку, после чего работали над различными игровыми упражнениями и тактическими заданиями.

Чемпионат Европы по мини-футболу пройдет с 27 мая по 4 июня в столице Словакии Братиславе.

Сборная Азербайджана выступит в группе F, где сыграет против Италии, Франции и Австрии.

Ислам Атакишиев
İdman.Biz
