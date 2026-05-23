Айхан Аббасов назвал главную проблему сборной Азербайджана

Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов заявил, что теперь полностью сосредоточится на работе в национальной команде. Специалист рассказал об уходе из "Шамахы", планах в сборной и кадровых проблемах национальной команды. Аббасов отметил, что после двух лет работы в "Шамахы" не будет совмещать пост в сборной с клубной деятельностью.

"Предложения есть, но я буду работать только в сборной. Честно говоря, после многих лет работы в Премьер-лиге принять такое решение было непросто. Но работа в национальной команде - большая честь. Мы хотим полностью сосредоточиться на сборной", - цитирует тренера futbolinfo.az.

По словам специалиста, в ближайшем сборе могут появиться новые имена. Аббасов подчеркнул, что товарищеские матчи важны для проверки состава и улучшения командной игры.

Главной проблемной зоной он назвал линию атаки.

"У нас много талантливых футболистов, но, к сожалению, они мало играют. Состояние игроков атаки нас тревожит. Ренат Дадашов, Махир Эмрели, Хаял Алиев получают мало игрового времени, Муса Гурбанлы получил травму. У каждого из них большой потенциал", - сказал Аббасов.

Тренер также отметил, что вратарская линия стала конкурентнее после возвращения Шахруддина Магомедалиева к тренировкам и игровой практики Эмиля Балаева. Говоря о Лиге наций, Аббасов выделил выездной матч против Литвы.

"Думаю, игра с Литвой на выезде будет очень тяжелой. Они дома выступают лучше. Литва сейчас на подъеме, ее футболисты играют в европейских клубах. На уровне сборных легких матчей не бывает", - подчеркнул главный тренер.

Напомним, что Аббасов завершил работу в "Шамахы" после двух сезонов. По его словам, клубу удалось закрепиться в Премьер-лиге и избежать борьбы в зоне вылета, несмотря на ограниченный бюджет.