Сборная Азербайджана стартовала с поражения на турнире развития УЕФА - ОБНОВЛЕНО

В Баку стартовал турнир развития УЕФА среди женских сборных до 16 лет.
Как сообщает İdman.Biz, юношеская сборная Азербайджана провела свой первый матч на турнире против команды Литвы.
Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:1. После первого тайма азербайджанская команда уступала со счетом 1:2.
В следующем туре сборная Азербайджана 8 мая сыграет против Румынии, а 11 мая встретится с Грузией.
Все матчи турнира проходят на стадионе "Бина".
Сегодня женская сборная Азербайджана U-16 проведет свой первый матч на проходящем в Баку турнире развития УЕФА.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, команда сыграет против сборной Литвы.
Встреча состоится на стадионе "Бина" и начнется в 17:00 по бакинскому времени. Матч будет транслироваться в прямом эфире на платформе FIFA+ TV.