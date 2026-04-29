Женская сборная Азербайджана U16 примет участие в Турнире развития УЕФА в Баку

Женская сборная Азербайджана по футболу в возрасте до 16 лет выступит на Турнире развития УЕФА, который пройдет в столице. С этой целью команда начнет учебно-тренировочные сборы в Баку 30 апреля.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), занятия пройдут в Центре подготовки сборных команд. Основная стадия турнира пройдет на стадионе в поселке Бина, где азербайджанские футболистки встретятся со сборными Литвы, Румынии и Грузии.

Согласно расписанию турнира, сборная Азербайджана U16 сыграет с Литвой 6 мая в 17:00. Встреча с Румынией состоится 8 мая в это же время, а заключительный матч против Грузии будет сыгран 11 мая и начнется в 12:00.

Для участия в подготовке и турнире в состав национальной команды привлечены 20 игроков, представляющих клубы "Улдуз", "Шафа", "Нефтчи", "Сабах", а также Сабина Шарафханова из российского клуба "Крылья Советов".