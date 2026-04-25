Руй Жорже: "Создадим команду, которой будет гордиться весь Азербайджан"

25 Апреля 2026 13:33
Главный тренер молодежной сборной Азербайджана U20 Руй Жорже заявил, что намерен создать команду, которой будет гордиться вся страна. Португальский специалист положительно оценил первый сбор в Габале и отметил высокий настрой игроков.

Как сообщает İdman.Biz, наставник поделился впечатлениями от работы с командой во время общения с журналистами.

По словам Жорже, нынешний этап подготовки проходит продуктивно.

"Мы проводим качественные тренировки. Получаем от игроков то, что хотим. Я хотел лучше узнать их и добиться того, чтобы они познакомились с нашими тренировочными принципами. До товарищеских матчей нужно понять, с чего мы начинаем. Первые впечатления хорошие. Я доволен отношением футболистов. Они очень мотивированы, и это соответствует нашей игровой философии. Они хотят учиться. Мы создадим такую сборную, которой будет гордиться каждый азербайджанец. Мы участвуем в чемпионате мира как страна-организатор. Понимаем, что уступаем другим сборным, но будем каждый день работать, чтобы сократить эту разницу", - подчеркнул Жорже.

Сборная Азербайджана U20 продолжит подготовку в Габале до 26 апреля.

Команда выступит на чемпионате мира U20 2027 года, который пройдет в Азербайджане и Узбекистане.

İdman.Biz
