Руй Жорже: "Создадим команду, которой будет гордиться весь Азербайджан"

Главный тренер молодежной сборной Азербайджана U20 Руй Жорже заявил, что намерен создать команду, которой будет гордиться вся страна. Португальский специалист положительно оценил первый сбор в Габале и отметил высокий настрой игроков.

Как сообщает İdman.Biz, наставник поделился впечатлениями от работы с командой во время общения с журналистами.

По словам Жорже, нынешний этап подготовки проходит продуктивно.

"Мы проводим качественные тренировки. Получаем от игроков то, что хотим. Я хотел лучше узнать их и добиться того, чтобы они познакомились с нашими тренировочными принципами. До товарищеских матчей нужно понять, с чего мы начинаем. Первые впечатления хорошие. Я доволен отношением футболистов. Они очень мотивированы, и это соответствует нашей игровой философии. Они хотят учиться. Мы создадим такую сборную, которой будет гордиться каждый азербайджанец. Мы участвуем в чемпионате мира как страна-организатор. Понимаем, что уступаем другим сборным, но будем каждый день работать, чтобы сократить эту разницу", - подчеркнул Жорже.

Сборная Азербайджана U20 продолжит подготовку в Габале до 26 апреля.

Команда выступит на чемпионате мира U20 2027 года, который пройдет в Азербайджане и Узбекистане.