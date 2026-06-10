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Рахман Дашдамиров: "В Лиге наций мы покажем лучший результат"

Национальная сборная
Новости
10 Июня 2026 11:55
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Рахман Дашдамиров: "В Лиге наций мы покажем лучший результат"

Защитник сборной Азербайджана Рахман Дашдамиров прокомментировал победу над Сан-Марино (2:1) в товарищеском матче, сообщает İdman.Biz.

"Они находятся ниже нас в рейтинге, но показали хороший футбол", - сказал игрок после встречи.

По словам Дашдамирова, команда начала матч под серьезным психологическим давлением после поражения от Мальты.

"Слава Богу, мы победили. После матча с Мальтой у нас был страх снова проиграть. К тому же учебно-тренировочные сборы получились тяжелыми, а сезон уже подошел к концу", - отметил футболист.

Защитник также высказался об эпизоде с забитым мячом.

"Этот момент нужно внимательно изучить. Мне кажется, что гол забил я, а Ренат считает, что автором мяча является он. Был еще один эпизод, когда я был близок к голу, но мяч лишь скользнул по голове", - рассказал Дашдамиров.

Футболист выразил уверенность, что команда сможет лучше проявить себя в Лиге наций.

"Мы верим, что будем готовы к Лиге наций. Лично у меня большие надежды. Нужно хорошо подготовиться, верить в себя и показывать качественный футбол. Думаю, мы сможем добиться лучших результатов", - подчеркнул защитник.

İdman.Biz
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