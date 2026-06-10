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Айхан Аббасов назвал главную проблему сборной Азербайджана

Национальная сборная
Новости
10 Июня 2026 00:39
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Айхан Аббасов назвал главную проблему сборной Азербайджана

Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов прокомментировал победу над Сан-Марино (2:1) в товарищеском матче, который состоялся в венгерском Сомбатхее.

Как сообщает İdman.Biz, специалист заявил на пресс-конференции, что главной проблемой команды остается реализация голевых моментов.

"Благодарю футболистов. После поражения от Мальты мы хотели победить. Это был наш последний учебно-тренировочный сбор перед Лигой наций, поэтому старались посмотреть в деле всех игроков. Тренировки и матчи - разные вещи, поэтому мы внесли изменения в состав", - отметил Аббасов.

По словам наставника, несмотря на победу, команда вновь столкнулась с теми же трудностями, что и в предыдущем матче.

"Как и во встрече с Мальтой, нашей главной проблемой стало неумение реализовывать созданные моменты. Темп игры был нормальным, мы проводили последовательные атаки. И футболисты, и тренерский штаб хотели победить. Рады, что смогли добиться результата", - подчеркнул главный тренер.

Напомним, сборная Азербайджана одержала волевую победу над Сан-Марино со счетом 2:1 благодаря голам Рахмана Дашдамирова и Рената Дадашова.

İdman.Biz
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