Айхан Аббасов назвал главную проблему сборной Азербайджана

Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов прокомментировал победу над Сан-Марино (2:1) в товарищеском матче, который состоялся в венгерском Сомбатхее.

Как сообщает İdman.Biz, специалист заявил на пресс-конференции, что главной проблемой команды остается реализация голевых моментов.

"Благодарю футболистов. После поражения от Мальты мы хотели победить. Это был наш последний учебно-тренировочный сбор перед Лигой наций, поэтому старались посмотреть в деле всех игроков. Тренировки и матчи - разные вещи, поэтому мы внесли изменения в состав", - отметил Аббасов.

По словам наставника, несмотря на победу, команда вновь столкнулась с теми же трудностями, что и в предыдущем матче.

"Как и во встрече с Мальтой, нашей главной проблемой стало неумение реализовывать созданные моменты. Темп игры был нормальным, мы проводили последовательные атаки. И футболисты, и тренерский штаб хотели победить. Рады, что смогли добиться результата", - подчеркнул главный тренер.

Напомним, сборная Азербайджана одержала волевую победу над Сан-Марино со счетом 2:1 благодаря голам Рахмана Дашдамирова и Рената Дадашова.