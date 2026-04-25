25 Апреля 2026 14:05
Вице-президент АФФА: "Сборы в Габале помогут сборной U20 в будущем"

Учебно-тренировочные сборы молодежной сборной Азербайджана U20 в Габале должны положительно повлиять на дальнейшее развитие команды. Такое мнение высказал исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев.

Как сообщает İdman.Biz, функционер прокомментировал текущую подготовку национальной команды, которая ведется в рамках долгосрочного плана к чемпионату мира 2027 года.

По словам Гаджиева, следующий этап подготовки запланирован на конец мая - начало июня. Новые сборы также пройдут в Габале и продлятся две недели.

Он отметил, что на нынешнем этапе по решению главного тренера Руя Жорже контрольные матчи не проводились. Однако во время следующего сбора организация товарищеских встреч уже предусмотрена, чтобы команда получила игровую практику и тренерский штаб смог оценить футболистов в матчевых условиях. Что касается окончательного состава сборной, решение по нему пока не принято. Работа по просмотру игроков и формированию команды продолжается.

Сборная Азербайджана U20 продолжит нынешний сбор в Габале до 26 апреля. Команда готовится к чемпионату мира U20, который в 2027 году пройдет в Азербайджане и Узбекистане. Подготовка к домашнему турниру считается одним из ключевых проектов азербайджанского футбола ближайших лет.

