Азербайджан хочет принять финал чемпионата мира U20

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) выступает за проведение финального матча чемпионата мира U20 2027 года на территории страны. Об этом заявил исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев.

Как сообщает İdman.Biz, функционер прокомментировал вопрос распределения ключевых матчей будущего турнира, который Азербайджан примет совместно с Узбекистаном. По его словам, переговоры по этому вопросу продолжаются с узбекскими партнерами.

"Мы выступаем за организацию финала в Азербайджане. Переговоры в этом направлении с узбекской стороной продолжаются", - заявил исполнительный вице-президент.

Окончательное решение по месту проведения решающего матча чемпионата мира пока не принято.

Отметим, что совместная заявка Азербайджана и Узбекистана на проведение турнира считается одним из крупнейших спортивных проектов региона последних лет. Для Азербайджана проведение финала стало бы не только имиджевым успехом, но и возможностью принять главное событие молодежного мирового футбола. Параллельно продолжается подготовка национальной сборной Азербайджана U20 к домашнему турниру. Сейчас команда находится на учебно-тренировочных сборах в Габале, который продлится до 26 апреля. Чемпионат мира U20 пройдет в 2027 году.