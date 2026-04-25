25 Апреля 2026
RU

Азербайджан хочет принять финал чемпионата мира U20

Национальная сборная
Новости
24
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) выступает за проведение финального матча чемпионата мира U20 2027 года на территории страны. Об этом заявил исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев.

Как сообщает İdman.Biz, функционер прокомментировал вопрос распределения ключевых матчей будущего турнира, который Азербайджан примет совместно с Узбекистаном. По его словам, переговоры по этому вопросу продолжаются с узбекскими партнерами.

"Мы выступаем за организацию финала в Азербайджане. Переговоры в этом направлении с узбекской стороной продолжаются", - заявил исполнительный вице-президент.

Окончательное решение по месту проведения решающего матча чемпионата мира пока не принято.

Отметим, что совместная заявка Азербайджана и Узбекистана на проведение турнира считается одним из крупнейших спортивных проектов региона последних лет. Для Азербайджана проведение финала стало бы не только имиджевым успехом, но и возможностью принять главное событие молодежного мирового футбола. Параллельно продолжается подготовка национальной сборной Азербайджана U20 к домашнему турниру. Сейчас команда находится на учебно-тренировочных сборах в Габале, который продлится до 26 апреля. Чемпионат мира U20 пройдет в 2027 году.

İdman.Biz
Тэги:

