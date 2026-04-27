Эльшад Гулиев: "Это турнир поможет отсеять трех лишних футболистов" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Сборная Азербайджана по мини-футболу проводит финальный этап подготовки к чемпионату Европы. В настоящее время команда находится на сборах в Черногории, где примет участие в международном турнире. Подробностями подготовки с İdman.Biz поделился главный тренер сборной Эльшад Гулиев:

"Мы тренируемся в составе двадцати футболистов. Тренерскому штабу предстоит отобрать семнадцать из них для участия в чемпионате Европы в Братиславе, который стартует 27 мая.

Для этого мы задействованы в международном турнире с участием пяти сборных, начинающемся 3 мая. Эти игры помогут нам провести окончательный отсев и определить троих лишних", — заявил специалист.

Говоря об ожиданиях от предстоящего Евро, наставник был категоричен:

"Какие могут быть цели у действующих чемпионов мира? Разумеется, мы настроены как минимум, на пьедестал почета".