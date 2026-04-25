Сборная Азербайджана U20 продолжает подготовку в Габале - ФОТО

25 Апреля 2026
RU

Сборная Азербайджана U20 продолжает подготовку в Габале

Национальная сборная
Новости
25 Апреля 2026 12:33
35
Сборная Азербайджана U20 продолжает подготовку в Габале

Юношеская сборная Азербайджана до 20 лет продолжает учебно-тренировочные сборы в Габале. Подготовка команды направлена на успешное выступление на чемпионате мира 2027 года, который Азербайджан примет совместно с Узбекистаном.

Как сообщает İdman.Biz, нынешние сборы являются частью долгосрочной программы подготовки национальной команды к домашнему мировому первенству. Тренерский штаб под руководством Руя Жорже использует их для оценки игроков, повышения физических кондиций и выстраивания игровых связей внутри команды. Особое внимание уделяется формированию конкурентоспособного состава, который сможет достойно представить страну на турнире мирового уровня.

Отметим, что чемпионат мира U20 в 2027 году пройдет в Азербайджане и Узбекистане.

İdman.Biz
Тэги:

