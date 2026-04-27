27 Апреля 2026 14:40
Сборная Азербайджана по мини-футболу отправилась в Черногорию перед чемпионатом Европы

Сборная Азербайджана по мини-футболу отправилась в черногорский город Херцег-Нови в рамках подготовки к чемпионату Европы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию мини-футбола Азербайджана, национальная команда завершила недельные учебно-тренировочные сборы в Баку. Следующим этапом подготовки станет зарубежный мини-турнир, который пройдет в Черногории.

Команда под руководством Эльшада Гулиева примет участие в соревнованиях в Херцег-Нови, после чего завершит финальную стадию подготовки к континентальному первенству. Тренерский штаб рассчитывает использовать ближайшие матчи для проверки состава, игровых связей и функциональной готовности футболистов.

Чемпионат Европы по мини-футболу пройдет с 27 мая по 4 июня в столице Словакии Братиславе.

Сборная Азербайджана подходит к турниру с амбициями побороться за высокие места и достойно представить страну на международной арене.

