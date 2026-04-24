Наргиз Гурбанова: "Главная проблема - девочки слишком поздно начинают играть в футбол"

Бывший главный тренер женской сборной Азербайджана U17 Наргиз Гурбанова заявила, что главной проблемой развития женского футбола в стране остается поздний приход девочек в этот вид спорта. Специалист также подтвердила уход из Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и рассказала о дальнейших планах.

Гурбанова отметила, что завершила работу в АФФА по взаимному согласию сторон.

"Мы прекратили сотрудничество по взаимной договоренности. Других причин нет. Просто пришли к общему решению, и я ушла с работы", - сказала специалист в беседе с Report.

"Когда меня назначили на эту должность, я понимала, насколько это сложная профессия. Моей главной целью было побеждать составом, собранным именно из азербайджанских девушек. Если посмотреть на прежние годы, то таких результатов с местными игроками почти не было. Для меня это имело большое значение", - заявила она.

Гурбанова напомнила, что за время ее работы команда добилась нескольких важных побед в официальных турнирах.

"У нас, возможно, не было очень больших успехов, но были важные результаты. Например, мы победили Молдову со счетом 4:1. В прошлом году выиграли у Болгарии, которая выступала в группе А, а также у Казахстана. Я говорю именно об отборочных матчах чемпионата Европы, а не о товарищеских играх", - подчеркнула тренер.

Комментируя нынешнее состояние сборной U-17, Гурбанова пожелала успехов временному наставнику Ханлару Алиеву и выразила уверенность, что молодым игрокам необходимо время.

"Девушкам еще только 17 лет, многие из них пока не имеют достаточного опыта. Сейчас они набираются международной практики. Надеюсь, в будущем этот опыт поможет им еще лучше представлять Азербайджан", - сказала она.

Наиболее подробно бывший тренер остановилась на системных проблемах женского футбола.

"Есть такая фраза: лучший учитель в жизни - это опыт. Я с этим полностью согласна. У наших юных футболисток самая большая проблема именно отсутствие опыта. У этого есть несколько причин. Основная - девочки слишком поздно начинают заниматься футболом", - отметила Гурбанова.

Она добавила, что серьезным фактором остается и учебная нагрузка.

"Есть и школьные проблемы, из-за которых дети не всегда могут регулярно посещать тренировки. Все это играет большую роль в становлении футболистки", - пояснила специалист.

В качестве примера она привела недавний турнир.

"На последний чемпионат Европы мы повезли девушек 2011 года рождения. Их нехватка опыта сказалась и на результатах. Чтобы вырастить опытного игрока, нужны профессиональные тренеры и время", - подчеркнула Гурбанова.

Говоря о личных планах, бывший наставник сборной сообщила, что сейчас не работает в АФФА, но намерена продолжить карьеру в футболе.

"Сейчас я не занимаю никакой должности в АФФА. Хотя работа в национальной команде завершена, в ближайшее время вы можете увидеть меня тренером в одном из клубов", - заявила она.

Также Гурбанова положительно оценила выступления главной женской сборной Азербайджана.

"Сейчас у нас есть значимые победы. Надеюсь, в дальнейшем эти успехи продолжатся", - сказала специалист.

Отметим, что в последние годы женский футбол в Азербайджане постепенно развивается, а вопрос ранней подготовки игроков остается одним из ключевых для будущих результатов национальных команд.