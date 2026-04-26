Евро по борьбе: четыре шанса на "золото" и один на "бронзу"

26 Апреля 2026 10:00
Сегодня в Тиране (Албания) завершится чемпионат Европы по борьбе.

Как сообщает İdman.Biz, в заключительный день турнира на ковер выйдут пять представителей сборной Азербайджана по вольной борьбе, четверо из которых выступят в финалах.

В весовой категории до 61 кг Нураддин Новрузов поборется за бронзовую медаль с Арсеном Арутюняном (Армения). В финалах выступят Туран Байрамов (74 кг), который встретится с Таймуразом Салказановым (Словакия), Арсений Джиоев (86 кг) - против Ибрагима Кадиева (UWW), Али Цокаев (92 кг) - против Ахмеда Батаева (Болгария), а также Гиорги Мешвилдишвили (125 кг), которому будет противостоять Владислав Байцаев (Венгрия).

Отметим, что в активе сборной Азербайджана девять медалей - три золотые и шесть бронзовых. Чемпионами стали Хасрат Джафаров (67 кг), Гурбан Гурбанов (82 кг) и Ислам Базарганов (57 кг). Бронзовые награды завоевали Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг), Ислам Аббасов (87 кг), Жаля Алиева (57 кг), Гюнай Гурбанова (59 кг) и Джабраил Гаджиев (79 кг).

