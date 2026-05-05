5 Мая 2026 18:20
Сборная Азербайджана сыграет с Мальтой и Сан-Марино

Сборная Азербайджана по футболу проведет учебно-тренировочные сборы в Баку и Австрии, а затем сыграет два товарищеских матча.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), национальная команда будет готовиться в Баку с 28 по 30 мая. С 1 по 10 июня сборы продолжатся в австрийском городе Бад-Вальтерсдорф.

Во время австрийского этапа подготовки команда Айхана Аббасова проведет два контрольных матча. 5 июня сборная Азербайджана сыграет с Мальтой, а 9 июня встретится с Сан-Марино.

Обе игры пройдут на стадионе спортивного комплекса "Халадаш" в венгерском городе Сомбатхей. Начало матчей запланировано на 22:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
