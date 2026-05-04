4 Мая 2026
RU

Айхан Аббасов: "Состав на матчи с Мальтой и Сан-Марино объявим после сезона"

Национальная сборная
Новости
4 Мая 2026 12:37
24
Айхан Аббасов: "Состав на матчи с Мальтой и Сан-Марино объявим после сезона"

Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов заявил, что состав национальной команды на ближайший сбор будет определен после финала Кубка Азербайджана и завершения чемпионата.

"Тренерский штаб сборной следит за матчами чемпионата. Радует, что местные футболисты выходят на поле в своих клубах. Такие игроки приезжают на сбор национальной команды подготовленными", - сказал Айхан Аббасов в интервью Азертадж.

По словам специалиста, перед стартом Лиги наций сборная проведет учебно-тренировочные сборы и контрольные матчи с Мальтой и Сан-Марино. Он отметил: "Как известно, перед Лигой наций у нас будет учебно-тренировочный сбор. Проведем контрольные матчи с Мальтой и Сан-Марино. Хотим добиться успешных результатов и хорошо подойти к Лиге наций. Вероятно, после финала Кубка и завершения чемпионата полностью определимся с составом".

Аббасов также обозначил главную задачу команды в Лиге наций - вернуться в дивизион C. По его словам, сборная не хотела бы оставаться в Лиге D, а нынешние соперники дают Азербайджану возможность бороться за повышение.

"Конечно, мы не хотели бы находиться в Лиге D. Наши нынешние соперники Литва и Люксембург - команды близкого нам уровня. У нас есть шансы на следующий дивизион", - отметил главный тренер.

Отметим, что сборная Азербайджана выступит во второй группе Лиги D, где сыграет с Литвой и Лихтенштейном. Новый сезон Лиги наций стартует в сентябре.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сборная Азербайджана по мини-футболу разгромила Боснию и Герцеговину
3 Мая 04:50
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу разгромила Боснию и Герцеговину

Команда провела товарищеский матч в рамках учебно-тренировочных сборов
Сборная Азербайджана U17 обыграла Пакистан на турнире УЕФА
30 Апреля 12:46
Национальная сборная

Сборная Азербайджана U17 обыграла Пакистан на турнире УЕФА

Команда Агиля Набиева завершила соревнование с пятью очками

Женская сборная Азербайджана U16 примет участие в Турнире развития УЕФА в Баку
29 Апреля 15:51
Национальная сборная

Женская сборная Азербайджана U16 примет участие в Турнире развития УЕФА в Баку

Команда сыграет матчи против сверстниц из Литвы, Румынии и Грузии на стадионе в поселке Бина
Эльшад Гулиев: "Это турнир поможет отсеять трех лишних футболистов" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
27 Апреля 17:19
Национальная сборная

Эльшад Гулиев: "Это турнир поможет отсеять трех лишних футболистов" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу готовится к чемпионату Европы
Сборная Азербайджана по мини-футболу отправилась в Черногорию перед чемпионатом Европы
27 Апреля 14:40
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу отправилась в Черногорию перед чемпионатом Европы

Команда завершила сбор в Баку и проведет заключительный этап подготовки за рубежом

В Азербайджане могут ликвидировать Лигу дублеров
25 Апреля 15:24
Чемпионат Азербайджана

В Азербайджане могут ликвидировать Лигу дублеров

Сархан Гаджиев раскрыл логику реформ перед чемпионатом мира U20

Самое читаемое

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков
2 Мая 18:23
Мировой футбол

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков - ФОТО

Экс-форварда "Реала", "Ювентуса" и "Наполи" с трудом узнали на фото из Майами

"Реал Мадрид" намерен расстаться с Андреем Луниным
1 Мая 18:16
Мировой футбол

"Реал Мадрид" намерен расстаться с Андреем Луниным

В качестве второго вратаря мадридский клуб рассматривает кандидатуру 19-летнего Хави Наварро
Азербайджанские гребцы завоевали девять медалей на "Кубке Президента-2026"
1 Мая 21:14
Гребля

Азербайджанские гребцы завоевали девять медалей на "Кубке Президента-2026" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сборная успешно выступила на международной регате в Мингячевире

Экс-игрок "Барселоны" хочет покинуть "Челси" и вернуться в Испанию
2 Мая 09:13
Мировой футбол

Экс-игрок "Барселоны" хочет покинуть "Челси" и вернуться в Испанию

Форвард недоволен своим положением в лондонском клубе