Айхан Аббасов: "Состав на матчи с Мальтой и Сан-Марино объявим после сезона"

Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов заявил, что состав национальной команды на ближайший сбор будет определен после финала Кубка Азербайджана и завершения чемпионата.

"Тренерский штаб сборной следит за матчами чемпионата. Радует, что местные футболисты выходят на поле в своих клубах. Такие игроки приезжают на сбор национальной команды подготовленными", - сказал Айхан Аббасов в интервью Азертадж.

По словам специалиста, перед стартом Лиги наций сборная проведет учебно-тренировочные сборы и контрольные матчи с Мальтой и Сан-Марино. Он отметил: "Как известно, перед Лигой наций у нас будет учебно-тренировочный сбор. Проведем контрольные матчи с Мальтой и Сан-Марино. Хотим добиться успешных результатов и хорошо подойти к Лиге наций. Вероятно, после финала Кубка и завершения чемпионата полностью определимся с составом".

Аббасов также обозначил главную задачу команды в Лиге наций - вернуться в дивизион C. По его словам, сборная не хотела бы оставаться в Лиге D, а нынешние соперники дают Азербайджану возможность бороться за повышение.

"Конечно, мы не хотели бы находиться в Лиге D. Наши нынешние соперники Литва и Люксембург - команды близкого нам уровня. У нас есть шансы на следующий дивизион", - отметил главный тренер.

Отметим, что сборная Азербайджана выступит во второй группе Лиги D, где сыграет с Литвой и Лихтенштейном. Новый сезон Лиги наций стартует в сентябре.