Экс-игрок "Барселоны" хочет покинуть "Челси" и вернуться в Испанию

Нападающий "Челси" Марк Гиу может покинуть команду в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, 20-летний футболист не сумел закрепиться в составе лондонцев и всерьез рассматривает вариант возвращения в Испанию.

Отмечается, что в "Челси" предпочли бы отправить игрока в аренду в один из клубов английской Премьер-лиги, однако сам Гиу хочет продолжить карьеру в Ла Лиге.

В текущем сезоне форвард провел 16 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается примерно в 12 миллионов евро.