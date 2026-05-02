Футбольная афиша дня: "Барселона", "Арсенал", "Бавария" и "ПСЖ" выйдут на поле

Сегодня, 2 мая, в европейском футболе состоится серия матчей в Турции, Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.
Как сообщает İdman.Biz, в афише дня выделяются игры "Фенербахче" - "Истанбул Башакшехир", "Самсунспор" - "Галатасарай", "Арсенал" - "Фулхэм", "Осасуна" - "Барселона", "Бавария" - "Хайденхайм", "Байер" - "РБ Лейпциг" и "ПСЖ" - "Лорьян".
Турецкая Суперлига
21:00. "Фенербахче" - "Истанбул Башакшехир"
21:00. "Самсунспор" - "Галатасарай"
21:00. "Трабзонспор" - "Гезтепе"
Английская Премьер-лига
18:00. "Брентфорд" - "Вест Хэм"
18:00. "Вулверхэмптон" - "Сандерленд"
18:00. "Ньюкасл" - "Брайтон"
20:30. "Арсенал" - "Фулхэм"
Испанская Ла Лига
16:00. "Вильярреал" - "Леванте"
18:15. "Валенсия" - "Атлетико"Испанская
20:30. "Алавес" - "Атлетик"
23:00. "Осасуна" - "Барселона"
Итальянская Серия А
17:00. "Удинезе" - "Торино"
20:00. "Комо" - "Наполи"
22:45. "Аталанта" - "Дженоа"
Германская Бундеслига
17:30. "Айнтрахт" - "Гамбург"
17:30. "Хоффенхайм" - "Штутгарт"
17:30. "Бавария" - "Хайденхайм"
17:30. "Вердер" - "Аугсбург"
17:30. "Унион Берлин" - "Кельн"
20:30. "Байер" - "РБ Лейпциг"
Французская Лига 1
17:00. "Нант" - "Марсель"
19:00. "ПСЖ" - "Лорьян"
21:00. "Мец" - "Монако"
23:05. "Ницца" - "Ланс"