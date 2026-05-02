"Бавария" возобновила интерес к молодому хавбеку "Лилля"

2 Мая 2026 07:11
"Бавария" вновь проявляет интерес к полузащитнику "Лилля" Айюбу Буадди.

Как сообщает İdman.Biz, мюнхенский клуб рассматривает 18-летнего футболиста в качестве одного из вариантов на замену Леону Горецке, который может покинуть команду летом.

"Бавария" уже следила за Буадди ранее, а теперь возобновила интерес к игроку. При этом немецкий клуб не является единственным претендентом - в услугах хавбека также заинтересованы "ПСЖ", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

Отмечается, что, несмотря на юный возраст, Буадди уже провел 93 матча за основную команду "Лилля", включая 25 игр в еврокубках, а также является капитаном молодежной сборной Франции. Кроме того, он был номинирован на награду лучшему молодому игроку сезона в Лиге 1 по версии UNFP.

