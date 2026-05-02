2 Мая 2026
RU

"Буде-Глимт" инвестирует еще 110 млн евро в новый стадион

Мировой футбол
Новости
2 Мая 2026 04:12
20
Норвежский клуб "Буде-Глимт" продолжает реализацию проекта по строительству нового стадиона.

Как сообщает İdman.Biz, руководство команды намерено дополнительно вложить 110 миллионов евро в возведение современной арены, которая должна повысить статус клуба на европейской арене.

Отмечается, что проект будет выполнен с акцентом на экологичность. В частности, планируется использовать биоматериалы, а сиденья на стадионе будут изготовлены из дерева вместо пластика.

Кроме того, арена может получить раздвижную крышу, что обусловлено климатическими условиями Норвегии. При этом не исключено, что заявленного бюджета окажется недостаточно для реализации всех задумок.

İdman.Biz
Тэги:

