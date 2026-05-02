"Арсенал" готов рассмотреть продажу двух молодых игроков

2 Мая 2026 01:37
Футбольный клуб "Арсенал" не исключает продажу двух перспективных футболистов в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, лондонский клуб готов рассмотреть предложения по левому защитнику Майлзу Льюис-Скелли и атакующему полузащитнику Итану Нванери.

Отмечается, что продажа воспитанников является выгодной с точки зрения финансовой отчетности, поскольку такие сделки считаются чистой прибылью. Это может позволить "канонирам" увеличить трансферный бюджет.

По оценке Transfermarkt, стоимость Льюис-Скелли составляет около 35 миллионов евро, а Нванери - 40 миллионов. Оба футболиста находятся в возрасте 19 лет.

Напомним, что Нванери вторую половину текущего сезона проводит на правах аренды во французском "Марселе".

Новости по теме

"Венеция" вернулась в Серию А спустя один сезон
02:07
Мировой футбол

"Венеция" вернулась в Серию А спустя один сезон

Команда обеспечила повышение за тур до конца чемпионата
С таким не вылетают "Лидс" установил спасительный ориентир
02:04
Мировой футбол

С таким не вылетают "Лидс" установил спасительный ориентир

Такой показатель ранее гарантировал сохранение прописки

"Ливерпуль" и "МЮ" заинтересованы в вингере "Ювентуса"
01:59
Мировой футбол

"Ливерпуль" и "МЮ" заинтересованы в вингере "Ювентуса"

Английские гранды рассматривают португальца в качестве усиления атаки

"Лидс" уверенно обыграл "Бернли" в матче АПЛ
01:13
Мировой футбол

"Лидс" уверенно обыграл "Бернли" в матче АПЛ

Хозяева забили трижды и поднялись в таблице
Ла Лига: "Мальорка" обыграла "Жирону"
01:00
Мировой футбол

Ла Лига: "Мальорка" обыграла "Жирону"

Единственный гол принес гостям важные три очка

"Пиза" вылетела из Серии А после поражения от "Лечче"
00:53
Мировой футбол

"Пиза" вылетела из Серии А после поражения от "Лечче"

Команда потеряла шансы на сохранение прописки в элите

Самое читаемое

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу
30 Апреля 04:12
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

Каталонцы ищут усиление атаки на лето

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа
29 Апреля 09:25
Бокс

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа - ФОТО/ВИДЕО

Триумфаторы Кубка мира вернулись в Баку с медалями

Назван лучший матч в истории Лиги чемпионов
29 Апреля 23:46
Мировой футбол

Назван лучший матч в истории Лиги чемпионов

Игра "ПСЖ" - "Бавария" попала лишь в топ-25
Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО
30 Апреля 21:58
Чемпионат Азербайджана

Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО

Бакинцы взяли реванш после разгромного проигрыша в последней очной встрече