"Арсенал" готов рассмотреть продажу двух молодых игроков

Футбольный клуб "Арсенал" не исключает продажу двух перспективных футболистов в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, лондонский клуб готов рассмотреть предложения по левому защитнику Майлзу Льюис-Скелли и атакующему полузащитнику Итану Нванери.

Отмечается, что продажа воспитанников является выгодной с точки зрения финансовой отчетности, поскольку такие сделки считаются чистой прибылью. Это может позволить "канонирам" увеличить трансферный бюджет.

По оценке Transfermarkt, стоимость Льюис-Скелли составляет около 35 миллионов евро, а Нванери - 40 миллионов. Оба футболиста находятся в возрасте 19 лет.

Напомним, что Нванери вторую половину текущего сезона проводит на правах аренды во французском "Марселе".