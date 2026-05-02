2 Мая 2026 08:30
"Тоттенхэм" интересуется полузащитником "Милана"

Полузащитник "Милана" Юссуф Фофана может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Gazzetta dello Sport, интерес к игроку проявляет "Тоттенхэм", который рассматривает вариант его подписания в летнее трансферное окно.

Отмечается, что ключевым условием возможного перехода является сохранение лондонским клубом места в АПЛ. В случае вылета в Чемпионшип сделка может не состояться.

Также на Фофана претендует "Астон Вилла". Трансферная стоимость футболиста оценивается примерно в 25 миллионов евро.

Источник добавляет, что статистика игрока в текущем сезоне выглядит менее впечатляющей, однако это связано с изменением его роли на поле - в "Милане" он действует глубже, выполняя функции разрушителя, тогда как ранее в "Монако" чаще подключался к атакам.

İdman.Biz
"Бавария" возобновила интерес к молодому хавбеку "Лилля"
07:11
Мировой футбол

"Бавария" возобновила интерес к молодому хавбеку "Лилля"

На игрока также претендуют топ-клубы Европы

Переход хавбека "Манчестер Сити" в "Барселону" близок к завершению
05:03
Мировой футбол

Переход хавбека "Манчестер Сити" в "Барселону" близок к завершению

Игрок готов существенно снизить зарплату ради трансфера
"Буде-Глимт" инвестирует еще 110 млн евро в новый стадион
04:12
Мировой футбол

"Буде-Глимт" инвестирует еще 110 млн евро в новый стадион

Норвежский клуб делает ставку на экологичный и современный проект
"Венеция" вернулась в Серию А спустя один сезон
02:07
Мировой футбол

"Венеция" вернулась в Серию А спустя один сезон

Команда обеспечила повышение за тур до конца чемпионата
С таким не вылетают "Лидс" установил спасительный ориентир
02:04
Мировой футбол

С таким не вылетают "Лидс" установил спасительный ориентир

Такой показатель ранее гарантировал сохранение прописки

"Ливерпуль" и "МЮ" заинтересованы в вингере "Ювентуса"
01:59
Мировой футбол

"Ливерпуль" и "МЮ" заинтересованы в вингере "Ювентуса"

Английские гранды рассматривают португальца в качестве усиления атаки

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу
30 Апреля 04:12
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

Каталонцы ищут усиление атаки на лето

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа
29 Апреля 09:25
Бокс

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа - ФОТО/ВИДЕО

Триумфаторы Кубка мира вернулись в Баку с медалями

Назван лучший матч в истории Лиги чемпионов
29 Апреля 23:46
Мировой футбол

Назван лучший матч в истории Лиги чемпионов

Игра "ПСЖ" - "Бавария" попала лишь в топ-25
Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО
30 Апреля 21:58
Чемпионат Азербайджана

Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО

Бакинцы взяли реванш после разгромного проигрыша в последней очной встрече