"Тоттенхэм" интересуется полузащитником "Милана"

Полузащитник "Милана" Юссуф Фофана может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Gazzetta dello Sport, интерес к игроку проявляет "Тоттенхэм", который рассматривает вариант его подписания в летнее трансферное окно.

Отмечается, что ключевым условием возможного перехода является сохранение лондонским клубом места в АПЛ. В случае вылета в Чемпионшип сделка может не состояться.

Также на Фофана претендует "Астон Вилла". Трансферная стоимость футболиста оценивается примерно в 25 миллионов евро.

Источник добавляет, что статистика игрока в текущем сезоне выглядит менее впечатляющей, однако это связано с изменением его роли на поле - в "Милане" он действует глубже, выполняя функции разрушителя, тогда как ранее в "Монако" чаще подключался к атакам.