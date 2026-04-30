30 Апреля 2026 12:46
Сборная Азербайджана U17 обыграла Пакистан на турнире УЕФА

Сборная Азербайджана по футболу U17 одержала победу над Пакистаном в заключительном матче Турнира развития УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, встреча прошла в казахстанском Шымкенте на стадионе "Намыс" и завершилась со счетом 1:0. Победный мяч на 77-й минуте забил Назим Алиев.

Команда под руководством Агиля Набиева набрала пять очков и завершила турнир среди четырех сборных. Ранее азербайджанские футболисты уступили России (0:5), а также сыграли вничью с Казахстаном (1:1) и победили в серии пенальти - 4:2.

İdman.Biz
