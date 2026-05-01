В Мингячевире пройдет заключительный день "Кубка Президента-2026"

Сегодня в Мингячевире состоится заключительный день международной регаты "Кубок Президента-2026", посвященной 103-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.Biz, на базе Олимпийского учебно-спортивного центра "Кюр" будут определены последние призеры соревнований.

Накануне азербайджанские спортсмены завоевали ряд медалей. Азер Ильясов выиграл золото в одиночной академической гребле на дистанции 1500 метров среди спортсменов 2008-2009 годов рождения. Алимурад Гаджизаде стал вторым в одиночном каяке на дистанции 500 метров, а ранее также завоевал серебро на дистанции 200 метров.

Мустафа Велизаде и Эльмир Тарвердиев стали бронзовыми призерами в двойке на байдарке на дистанции 500 метров среди спортсменов 2010-2011 годов рождения. Нияз Меликов и Иван Воробьянский заняли третье место в двойке на байдарке на дистанции 1000 метров среди спортсменов 2008-2009 годов рождения.

Отметим, что в турнире, организованном Министерством молодежи и спорта и Федерацией водных видов спорта Азербайджана, участвуют более 100 спортсменов из Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.