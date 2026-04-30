30 Апреля 2026 15:26
Гребцы Азербайджана завоевали очередную медаль на "Кубке Президента 2026"

Во второй соревновательный день международной регаты "Кубок Президента 2026" копилка сборной Азербайджана пополнилась новой наградой. В заездах, проходящих в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" в Мингячевире, отличился дуэт Мустафы Велизаде и Эльмира Тарвердиева.

Спортсмены 2010–2011 годов рождения выступили в финальном заезде на двухместной байдарке на дистанции 500 метров. По итогам гонки азербайджанский экипаж удостоился бронзовой медали.

Ранее в рамках регаты успешно выступил Алимурад Гаджизаде (2008–2009 г.р.). Он завоевал серебряную медаль в заезде на одноместной байдарке на дистанции 500 метров. Днем ранее Гаджизаде также стал обладателем серебра в аналогичн Президентский кубок-2026 ой дисциплине на дистанции 200 метров.

