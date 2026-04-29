29 Апреля 2026
RU

Алимурад Гаджизаде: "Холод не помешал показать силу" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ - ВИДЕО

Гребля
Новости
29 Апреля 2026 16:23
19
Алимурад Гаджизаде: "Холод не помешал показать силу" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Серебряный призер международной регаты "Кубок Президента-2026" Алимурад Гаджизаде заявил, что сумел показать свой максимум, несмотря на холодную погоду во время соревнований.

"Погода была холодной. Несмотря на это, я смог показать свою силу", - сказал спортсмен в комментарии İdman.Biz.

Гаджизаде выступал в соревнованиях на одиночной байдарке и принес Азербайджану первую медаль нынешнего турнира.

По словам спортсмена, он долго готовился к этому старту и рассчитывает добиться еще более высокого результата в дальнейшем.

"Я долго готовился к этим соревнованиям. С божьей помощью, на следующем турнире принесем нашей стране золотую медаль", - отметил гребец.

Международная регата "Кубок Президента-2026" проходит в Азербайджане с участием спортсменов из разных стран.

Хумай Искендерли

İdman.Biz
