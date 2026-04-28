"Сабах" может переписать историю европейского футбола – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Бакинский футбольный клуб "Сабах" близок к своему первому в истории чемпионству в Премьер-лиге Азербайджана, а также может установить уникальное достижение уже в масштабах Европы.

Как передает İdman.Biz, команда уверенно лидирует в турнирной таблице с 72 очками, что на 13 больше, чем у агдамского "Карабаха". Несмотря на то, что у подопечных Гурбана Гурбанова есть игра в запасе, учитывая ту форму, которую показывают клубы в последнее время, маловероятно, что агдамцы смогут догнать бакинцев за семь туров до конца.

Если "Сабах", созданный 8 сентября 2017 года, в итоге доведет сезон до чемпионства, это будет не просто локальный успех, а редчайший случай по меркам Европы, так как команда станет самым молодым чемпионом своей страны. Бакинский клуб может стать первым на континенте, созданным в 2017 году или позже, которому удастся выиграть национальный чемпионат.

Причем речь идет о клубе, не только созданном с нуля, но и не проходившем через переименования и не строившемся на базе уже существующих структур. Более того, в настоящее время в национальных чемпионатах Европы (помимо Премьер-лиги Азербайджана) нет столь молодых клубов, созданных с нуля, которые бы возглавляли турнирную таблицу. Таким образом, "Сабах" близок к тому, чтобы добиться уникального результата, став самым молодым клубом-чемпионом своей страны.

Впрочем, в Европе есть кейсы, которые требуют отдельной оговорки. Албанский "АФ Эльбасани", основанный в 2021 году, в текущем сезоне близок к чемпионству. Команда лидирует в турнирной таблице, но, в отличие от "Сабаха", опережает ближайшего преследователя лишь на два очка.

Формально клуб подходит под временной критерий, однако назвать этот пример полностью "чистым" нельзя: проект связан с футбольной историей города Эльбасан и появился после кризиса прежнего "КФ Эльбасани". Поэтому этот случай скорее отражает модель обновленного клуба с опорой на прежнюю традицию, а не проект, созданный с нуля без какой-либо исторической преемственности.

При этом в европейском футболе есть схожие по духу случаи, но все они произошли раньше. Один из наиболее показательных примеров — "Струга" из Северной Македонии. Клуб был основан в 2015 году как новый частный проект и прошел путь от низших дивизионов до чемпионства, впервые выиграв лигу в сезоне 2022/23, а затем подтвердив статус в следующем году.

Похожая история у литовского "Паневезис" . Клуб был создан в 2015 году после исчезновения прежнего городского гранда и стал новым футбольным проектом региона. Уже в 2023 году "Паневезис" завоевал чемпионский титул, пройдя путь до вершины примерно за восемь лет.

Еще один пример — "Астана" из Казахстана, основанная в 2009 году. Клуб довольно быстро закрепился в элите и уже в 2014 году стал чемпионом страны, положив начало доминированию на внутренней арене. Однако и этот кейс заметно выходит за рамки временного критерия 2017 года.

Таким образом, даже среди самых быстрых и успешных современных проектов Европы подтвержденные случаи относятся к клубам, созданным до 2017 года. На этом фоне "Сабах" может стать первым прецедентом нового типа: клубом, появившимся уже в современной футбольной реальности, без структурной преемственности и ребрендингов, который за менее чем десятилетие выйдет на вершину национального чемпионата.