Сборная Азербайджана сыграет против Бахрейна и Кыргызстана

Молодежная сборная Азербайджана по футболу U-21 проведет учебно-тренировочный сбор в Баку и Ыспарта (Турция).

Как сообщает İdman.Biz, команда будет тренироваться в столице Азербайджана с 28 по 30 мая, после чего отправится в Турцию, где продолжит подготовку с 31 мая по 10 июня.

Во время турецкого этапа сбора команда Азербайджана проведет два товарищеских матча. 6 июня команда встретится со сборной Бахрейн U-21, а 9 июня сыграет против молодежной сборной Кыргызстан.

Старт обоих матчей запланирован на 18:00 по Баку.