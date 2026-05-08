Агиль Набиев убрал двух тренеров из штаба U17

В тренерском штабе сборной Азербайджана U17 произошли изменения после продления контракта с главным тренером Агилем Набиевым до 1 июля.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportnet.az, команду покинули помощник тренера Эмин Имамалиев и тренер вратарей Эльшан Поладов. При этом тренер Эмин Мустафаев и специалист по физической подготовке Джамиль Гаджиев продолжат работу в штабе.

Причина изменений официально не раскрывается. По данным источника, решение было принято по личному желанию Набиева. До этого главный тренер вместе со всеми помощниками участвовал в турнире развития УЕФА, который прошел 20-30 апреля в казахстанском Чимкенте. После возвращения в Баку он решил изменить состав штаба.

Контракт Набиева продлен только до 1 июля. Такой срок связан с тем, что в июне для сборной запланированы учебно-тренировочные сборы.

Отметим, что Эльшан Поладов и Эмин Имамалиев работали в сборной Азербайджана U17 с 2025 года.