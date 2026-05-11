Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"

11 Мая 2026 16:15
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне назвал "Барселону" лучшей командой мира после досрочного чемпионства каталонцев в Ла Лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Спортс, аргентинский специалист отреагировал на титул команды Ханси Флика после победы над "Реалом" в Эль-Класико (2:0). "Барселона" набрала 91 очко после 35 матчей и за три тура до конца чемпионата опережает мадридцев на 14 баллов.

"Барселона" - лучшая команда мира. Они выиграли чемпионат, играя очень хорошо, как и в прошлом сезоне", - сказал Симеоне.

Тренер "Атлетико" при этом отдельно отметил, что мадридский клуб в этом сезоне дважды выбивал "Барселону" из турниров. Команда Симеоне прошла каталонцев в Лиге чемпионов (3:2), а также в Кубке Испании, где выиграла полуфинальное противостояние с общим счетом 4:3.

"И все, о чем я думал, когда смотрел матч "Барселоны" с "Реалом": "Боже мой, мы дважды выбили эту команду", - отметил главный тренер.

Для "Барселоны" это 29-й титул чемпиона Испании в истории. Команда Флика досрочно оформила чемпионство после победы над "Реалом" со счетом 2:0, а для мадридцев поражение окончательно закрыло борьбу за Ла Лигу.

