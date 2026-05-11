Пауло Дибала: "Следующий матч за "Рому" может стать последним"

Форвард "Ромы" Пауло Дибала допустил, что летом покинет клуб свободным агентом, если римляне не предложат ему новое соглашение.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sport, контракт 32-летнего аргентинца с "Ромой" истекает в июне, а переговоры о продлении пока не начались. Дибала заявил, что по текущим условиям следующий матч может стать для него последним в составе римского клуба.

"Согласно моему контракту, следующий матч станет последним за "Рому". Срок соглашения истекает в июне, и никто из клуба ко мне не обращался", - сказал Дибала.

По данным AS, сам футболист хотел бы остаться в клубе, но будущее зависит от позиции руководства и условий возможного нового соглашения. В итальянской прессе также отмечают, что в случае ухода аргентинца интерес к нему могут проявить другие клубы, включая "Боку Хуниорс".

Отметим, что Дибала перешел в "Рому" летом 2022 года. В составе римского клуба он играл в финале Лиги Европы УЕФА-2022/2023, где забил "Севилье", но команда уступила в серии пенальти. В текущем сезоне Серии А Дибала провел 20 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи. Для игрока, который ранее был одним из лидеров атаки "Ювентуса" и "Ромы", такие цифры усиливают вопросы о его будущем в клубе.