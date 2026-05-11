11 Мая 2026
RU

Пауло Дибала: "Следующий матч за "Рому" может стать последним"

Мировой футбол
Новости
11 Мая 2026 14:13
30
Пауло Дибала: "Следующий матч за "Рому" может стать последним"

Форвард "Ромы" Пауло Дибала допустил, что летом покинет клуб свободным агентом, если римляне не предложат ему новое соглашение.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sport, контракт 32-летнего аргентинца с "Ромой" истекает в июне, а переговоры о продлении пока не начались. Дибала заявил, что по текущим условиям следующий матч может стать для него последним в составе римского клуба.

"Согласно моему контракту, следующий матч станет последним за "Рому". Срок соглашения истекает в июне, и никто из клуба ко мне не обращался", - сказал Дибала.

По данным AS, сам футболист хотел бы остаться в клубе, но будущее зависит от позиции руководства и условий возможного нового соглашения. В итальянской прессе также отмечают, что в случае ухода аргентинца интерес к нему могут проявить другие клубы, включая "Боку Хуниорс".

Отметим, что Дибала перешел в "Рому" летом 2022 года. В составе римского клуба он играл в финале Лиги Европы УЕФА-2022/2023, где забил "Севилье", но команда уступила в серии пенальти. В текущем сезоне Серии А Дибала провел 20 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи. Для игрока, который ранее был одним из лидеров атаки "Ювентуса" и "Ромы", такие цифры усиливают вопросы о его будущем в клубе.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Ливерпуль" показал проект памятника Диогу Жоте и его брату
14:30
Мировой футбол

"Ливерпуль" показал проект памятника Диогу Жоте и его брату - ФОТО

Мемориал "20-й навсегда" установят у "Энфилда" на 97-й авеню

Женщина-тренер впервые выиграла матч Бундеслиги
13:31
Мировой футбол

Женщина-тренер впервые выиграла матч Бундеслиги

Мария-Луиза Эта привела "Унион Берлин" к победе над "Майнцем"

Маркус Рашфорд впервые стал чемпионом лиги
13:14
Мировой футбол

Маркус Рашфорд впервые стал чемпионом лиги

Англичанин забил "Реалу" и помог "Барселоне" оформить титул в Эль-Класико

"Барселона" впервые оформила чемпионство через Эль-Класико
12:15
Мировой футбол

"Барселона" впервые оформила чемпионство через Эль-Класико

Каталонцы обыграли "Реал" и стали чемпионами Испании за три тура до финиша

Альваро Арбелоа: "Мы команда, которая много раз падала и поднималась"
11:44
Мировой футбол

Альваро Арбелоа: "Мы команда, которая много раз падала и поднималась"

Главный тренер мадридцев поздравил "Барселону" с титулом и оценил провальный сезон
До чемпионата мира 2026 остался ровно месяц
11:31
Мировой футбол

До чемпионата мира 2026 остался ровно месяц

Мундиаль на 48 команд стартует матчем Мексика - ЮАР

Самое читаемое

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя
10 Мая 14:16
ММА

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя

Американец признался, что после поединка между бойцами возникает особое уважение
Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"
10 Мая 08:15
Мировой футбол

Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"

После ничьей с "Эвертоном" "горожанам" остается надеяться на осечку "канониров"

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 15:22
Мировой футбол

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В испанской Ла Лиге по футболу проходят матчи 35-го тура

Дзюдоисты Азербайджана завершили первый день Большого шлема без медалей
8 Мая 17:40
Дзюдо

Дзюдоисты Азербайджана завершили первый день Большого шлема без медалей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гюльтадж Мамедалиева уступила в схватке за "бронзу" и заняла пятое место в Астане