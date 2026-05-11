Женщина-тренер впервые выиграла матч Бундеслиги

Мария-Луиза Эта стала первой женщиной-главным тренером, которая выиграла матч в Бундеслиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AP, исторический результат был зафиксирован в 33-м туре чемпионата Германии. "Унион Берлин" под руководством Эты победил на выезде "Майнц" со счетом 3:1. Для берлинского клуба это была первая победа после семи матчей без выигрышей, а для самой Эты - первый успех в четвертой игре во главе команды.

Эта возглавила "Унион Берлин" в апреле после отставки Штеффена Баумгарта и получила статус временного главного тренера до конца сезона. До этого она уже работала в структуре клуба, а после завершения нынешней кампании должна перейти к работе с женской командой "Униона".

Победа над "Майнцем" стала для Эты не только личным, но и историческим достижением. Она стала первой женщиной, которая привела мужскую команду к победе в одной из пяти ведущих европейских лиг. Ранее назначение Эты вызвало волну сексистских комментариев в социальных сетях, после чего "Унион Берлин" публично выступил в ее защиту.

Сама игра уже не имела решающего турнирного значения: "Унион Берлин" не боролся за еврокубки и не находился в зоне вылета. Однако для клуба результат стал важным после неудачной серии, а для Эты - подтверждением, что ее назначение не осталось только символическим шагом.

Отметим, что в последнем туре Бундеслиги "Унион Берлин" сыграет с "Аугсбургом". После этого Мария-Луиза Эта завершит работу с мужской командой в статусе временного главного тренера.