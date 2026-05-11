11 Мая 2026
RU

Женщина-тренер впервые выиграла матч Бундеслиги

Мировой футбол
Новости
11 Мая 2026 13:31
25
Женщина-тренер впервые выиграла матч Бундеслиги

Мария-Луиза Эта стала первой женщиной-главным тренером, которая выиграла матч в Бундеслиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AP, исторический результат был зафиксирован в 33-м туре чемпионата Германии. "Унион Берлин" под руководством Эты победил на выезде "Майнц" со счетом 3:1. Для берлинского клуба это была первая победа после семи матчей без выигрышей, а для самой Эты - первый успех в четвертой игре во главе команды.

Эта возглавила "Унион Берлин" в апреле после отставки Штеффена Баумгарта и получила статус временного главного тренера до конца сезона. До этого она уже работала в структуре клуба, а после завершения нынешней кампании должна перейти к работе с женской командой "Униона".

Победа над "Майнцем" стала для Эты не только личным, но и историческим достижением. Она стала первой женщиной, которая привела мужскую команду к победе в одной из пяти ведущих европейских лиг. Ранее назначение Эты вызвало волну сексистских комментариев в социальных сетях, после чего "Унион Берлин" публично выступил в ее защиту.

Сама игра уже не имела решающего турнирного значения: "Унион Берлин" не боролся за еврокубки и не находился в зоне вылета. Однако для клуба результат стал важным после неудачной серии, а для Эты - подтверждением, что ее назначение не осталось только символическим шагом.

Отметим, что в последнем туре Бундеслиги "Унион Берлин" сыграет с "Аугсбургом". После этого Мария-Луиза Эта завершит работу с мужской командой в статусе временного главного тренера.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Маркус Рашфорд впервые стал чемпионом лиги
13:14
Мировой футбол

Маркус Рашфорд впервые стал чемпионом лиги

Англичанин забил "Реалу" и помог "Барселоне" оформить титул в Эль-Класико

"Барселона" впервые оформила чемпионство через Эль-Класико
12:15
Мировой футбол

"Барселона" впервые оформила чемпионство через Эль-Класико

Каталонцы обыграли "Реал" и стали чемпионами Испании за три тура до финиша

Альваро Арбелоа: "Мы команда, которая много раз падала и поднималась"
11:44
Мировой футбол

Альваро Арбелоа: "Мы команда, которая много раз падала и поднималась"

Главный тренер мадридцев поздравил "Барселону" с титулом и оценил провальный сезон
До чемпионата мира 2026 остался ровно месяц
11:31
Мировой футбол

До чемпионата мира 2026 остался ровно месяц

Мундиаль на 48 команд стартует матчем Мексика - ЮАР

"Реал" готовит большую чистку после провала в Эль-Класико
10:44
Мировой футбол

"Реал" готовит большую чистку после провала в Эль-Класико - ФОТО

Мадридцы рассматривают лето как переходный этап, а вариант с Жозе Моуринью снова усилился

ФУТБОЛЬНАЯ АФИША: Сегодня в топ-лигах Европы пройдут три матча
10:29
Мировой футбол

ФУТБОЛЬНАЯ АФИША: Сегодня в топ-лигах Европы пройдут три матча

"Тоттенхэм" и "Жирона" сыграют важные встречи в борьбе за выживание

Самое читаемое

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя
10 Мая 14:16
ММА

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя

Американец признался, что после поединка между бойцами возникает особое уважение
Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"
10 Мая 08:15
Мировой футбол

Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"

После ничьей с "Эвертоном" "горожанам" остается надеяться на осечку "канониров"

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 15:22
Мировой футбол

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В испанской Ла Лиге по футболу проходят матчи 35-го тура

Дзюдоисты Азербайджана завершили первый день Большого шлема без медалей
8 Мая 17:40
Дзюдо

Дзюдоисты Азербайджана завершили первый день Большого шлема без медалей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гюльтадж Мамедалиева уступила в схватке за "бронзу" и заняла пятое место в Астане