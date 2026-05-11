"Барселона" впервые оформила чемпионство через Эль-Класико

11 Мая 2026 12:15
"Барселона" впервые в своей истории стала чемпионом Испании по футболу после победы над "Реалом" в очном матче Ла Лиги.

Как сообщает İdman.Biz, каталонский клуб обыграл мадридцев со счетом 2:0 в 35-м туре и досрочно оформил 29-й чемпионский титул. Команда Ханси Флика набрала 91 очко, оторвалась от "Реала" на 14 баллов и стала недосягаемой для главного соперника за три тура до конца сезона.

"Барселона" решила исход матча уже в первые 18 минут. Маркус Рашфорд открыл счет прямым ударом со штрафного, а затем Ферран Торрес удвоил преимущество после передачи Дани Ольмо. "Реал" не смог вернуться в игру и окончательно потерял шансы защитить чемпионский титул.

Для "Барселоны" эта победа стала исторической не только из-за титула. Каталонцы впервые математически оформили чемпионство Испании именно в матче против "Реала". В истории Ла Лиги подобный сценарий встречался крайне редко: "Атлетико" в сезоне-1976/1977 обеспечил себе титул после ничьей 1:1 с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу".

Успех стал еще одним подтверждением работы Флика. Под руководством немецкого специалиста "Барселона" выиграла второй чемпионат подряд и вернула себе статус главной силы испанского футбола на внутренней арене. AP отмечает, что каталонцы оформили 29-й титул в истории клуба и сделали это на эмоциональном фоне: игроки вышли с черными повязками после смерти отца главного тренера.

Для "Реала" поражение стало продолжением провального сезона. Мадридский клуб остался без Ла Лиги, а вокруг команды усилились вопросы к проекту, тренерскому штабу и атмосфере в раздевалке. По данным AP, "Реал" завершает второй сезон подряд без крупного трофея.

