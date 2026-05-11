ФУТБОЛЬНАЯ АФИША: Сегодня в топ-лигах Европы пройдут три матча

Сегодня в ведущих европейских чемпионатах пройдут три футбольных матча, два из которых напрямую связаны с борьбой за сохранение места в элите.

Как сообщает İdman.Biz, в Англии "Тоттенхэм" примет "Лидс", в Испании "Райо Вальекано" сыграет с "Жироной", а в Италии "Наполи" встретится с "Болоньей". Матч "Тоттенхэм" - "Лидс" и игра "Райо Вальекано" - "Жирона" начнутся в 23:00 по бакинскому времени, встреча "Наполи" - "Болонья" стартует в 22:45.

Главный турнирный акцент дня - матч в Лондоне. "Тоттенхэм" занимает 17-е место в АПЛ и находится всего в одном очке от зоны вылета. После поражения "Вест Хэма" от "Арсенала" команда получила шанс укрепить положение в борьбе за выживание: победа над "Лидсом" позволит "шпорам" увеличить отрыв от 18-й строчки.

Похожая ситуация у "Жироны" в Ла Лиге. Каталонский клуб также занимает 17-е место и имеет 38 очков после 34 матчей. "Райо Вальекано" идет 11-м и находится в более спокойной части таблицы, поэтому для гостей встреча в Мадриде имеет куда более серьезное значение.

В Серии А "Наполи" примет "Болонью" на стадионе имени Диего Армандо Марадоны. Неаполитанцы занимают второе место, тогда как "Болонья" идет в середине таблицы. Для хозяев этот матч важен в борьбе за максимально высокую итоговую позицию после того, как чемпионская гонка закончилась досрочной победой "Интера".

Сегодняшняя футбольная афиша:

Англия. АПЛ

23:00. "Тоттенхэм" - "Лидс".

Италия. Серия А

22:45. "Наполи" - "Болонья".

Испания. Ла Лига

23:00. "Райо Вальекано" - "Жирона".

Отметим, что в Бундеслиге матчи 33-го тура прошли 8-10 мая. Во Франции ближайшие игры Лиги 1 запланированы на 12-13 мая, а в Турции следующий тур Суперлиги пройдет 15-17 мая.