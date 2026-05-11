11 Мая 2026
Флик выиграл пятый трофей с "Барселоной"

11 Мая 2026 06:30
Флик выиграл пятый трофей с "Барселоной"

"Барселона" обыграла мадридский "Реал" (2:0) в матче 35-го тура испанской Ла Лиги и выиграла чемпионат Испании сезона-2025/2026. Таким образом, главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик взял пятый трофей с "сине-гранатовыми".

Флик возглавил каталонский клуб в мае 2024 года. Немецкий специалист приводил "Барселону" к победе в Ла Лиге в минувшем сезоне, а также дважды выигрывал Суперкубок и один раз Кубок Испании.

Отметим, что 10 мая ушел из жизни отец Флика. Встреча команд началась с минуты молчания, а футболисты "Барселоны" вышли на поле с траурными повязками.

"Барселона" набрала 91 очко за 35 матчей, опережая "Реал" на 14 очков.

