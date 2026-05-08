40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из "Реала"

8 Мая 2026 09:13
Петиция с требованием об уходе французского нападающего Килиана Мбаппе из мадридского "Реала" собрала более 40 млн подписей, сообщает ESPN.

Примечательно, что два дня назад подписей было всего 11 млн.

Ранее сообщалось, что Килиан недоволен поведением нескольких партнеров, в частности Винисиуса Жуниора. Сам футболист поехал на отдых в Италию перед матчем 35-го тура чемпионата Испании с "Барселоной", после чего был подвержен критике со стороны фанатов. Матч с "Барселоной" состоится 10 мая.

При этом Мбаппе восстанавливается после повреждения, полученного в матче Ла Лиги с "Бетисом" (1:1) 24 апреля.

Все это происходит на фоне дестабилизации в клубе, в частности в раздевалке команды произошла драка между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени — в результате чего Федерико получил черепно-мозговую травму.

27-летний Килиан Мбаппе играет за "Реал" с 2024 года. Его предыдущим клубом был французский "ПСЖ".

