Феде Вальверде: "Во время спора я случайно ударился о стол"

Футболист "Реала" Федерико Вальверде выступил с заявлением после конфликта с Орельеном Тчуамени и заявил, что партнер по команде не наносил ему удар.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу "сливочных", мадридский клуб открыл дисциплинарные дела в отношении Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени после инцидента на тренировке первой команды. Позже клуб сообщил, что у Вальверде диагностирована черепно-мозговая травма, он находится дома в хорошем состоянии и должен отдыхать 10-14 дней по медицинскому протоколу.

Вальверде объяснил, что ситуация возникла на фоне усталости, разочарования и напряжения в раздевалке после сезона без титулов. Полузащитник признал сам факт инцидента, но отверг версию о драке с Тчуамени.

"Вчера у меня произошел инцидент с товарищем по команде во время тренировки. Усталость от соревнований и разочарование заставили все выглядеть преувеличенным. В нормальной раздевалке такие вещи могут случаться и обычно решаются внутри команды, не становясь достоянием общественности. Очевидно, кто-то здесь распространяет слухи, и в сезоне без титулов, где "Реал" всегда под прицелом, все выходит из-под контроля", - заявил Вальверде на своей странице в социальных сетях.

По данным Reuters, инцидент произошел на базе "Реала" в Вальдебебасе, а конфликт между игроками связывают с накопившимся напряжением и предыдущей ссорой. The Guardian также пишет, что спор между Вальверде и Тчуамени начался еще накануне и получил продолжение на следующий день.

Уругваец отдельно пояснил, как получил травму головы. По его словам, повреждение появилось не после удара со стороны партнера, а из-за случайного столкновения со столом во время спора.

"Сегодня у нас снова возникло недопонимание. Во время спора я случайно ударился о стол, что вызвало небольшую царапину на лбу, потребовавшую обычного визита в больницу. Мой товарищ по команде не ударил меня, и я его тоже не ударил, хотя понимаю, что вам проще поверить, будто мы сцепились или что это было намеренно. Но этого не произошло", - отметил футболист.

Вальверде признал, что эмоционально сорвался из-за положения команды и собственного состояния. "Я чувствую, что моя злость из-за ситуации, мое разочарование от того, что некоторые из нас с трудом дотягивают до конца сезона, выкладываясь на сто процентов, довели меня до спора с товарищем по команде. Мне жаль. Мне по-настоящему жаль, потому что эта ситуация причиняет мне боль, этот момент, через который мы проходим, болезненен. "Реал" - одна из самых важных вещей в моей жизни, и я не могу оставаться к этому равнодушным", - подчеркнул он.

Ситуация получила широкий резонанс на фоне общего кризиса в "Реале". Команда отстает от "Барселоны" на 11 очков за четыре тура до конца чемпионата Испании, а впереди у мадридцев класико, которое может окончательно решить судьбу титула. В последние дни вокруг клуба также обсуждали отдельную стычку Антонио Рюдигера с Альваро Каррерасом, что усилило разговоры о напряжении внутри раздевалки.

Вальверде заявил: "Накопилось столько всего, что это вылилось в бессмысленную ссору, которая подрывает мой имидж и оставляет пространство для сомнений, из которых сделают выдуманные истории, клевету и подольют масла в огонь случайного происшествия. Я не сомневаюсь, что любые наши разногласия за пределами поля исчезают на нем, и если придется защищать это внутри стадиона, я буду первым".

Полузащитник добавил: "Я не собирался высказываться до конца сезона. Нас выбили из Лиги чемпионов, и я держал свою злость и обиду при себе. Мы снова потратили год впустую, и я не был в положении, чтобы публиковать что-то в социальных сетях, когда единственное лицо, которое я мог показать, - это то, что есть на поле. Я чувствую, что именно это и делал. Поэтому я тот, кто больше всего опечален и страдает от этой ситуации, которая не позволяет мне сыграть в следующем матче из-за медицинских решений. Я всегда выкладывался до конца, и мне больнее всех не иметь возможности сделать это. Я в распоряжении клуба и товарищей по команде, чтобы сотрудничать в любом решении, которое они сочтут необходимым".

