"Бавария" и "Ньюкасл" провели переговоры о трансфере Гордона

8 Мая 2026 05:50
Немецкая «Бавария» и английский «Ньюкасл» провели переговоры о трансфере форварда «сорок» Энтони Гордона. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X. По данным источника, первоначальные требования клуба английской Премьер-лиги составляют € 90 млн.

Сообщается, что эта же сумма была названа другим потенциальным покупателям Гордона: «Барселоне», «Арсеналу» и «Ливерпулю». Ожидается, что реальная сумма трансфера, включая бонусы, составит около € 75-85 млн.

По информации журналиста, «Бавария» не готова платить такую сумму за англичанина. Поэтому продолжаются переговоры с другими кандидатами.

