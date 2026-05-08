Унаи Эмери вновь вышел в финал ЛЕ - уже в шестой раз

Унаи Эмери вышел в финал Лиги Европы в шестой раз в карьере после того, как "Астон Вилла" под его руководством по сумме двух матчей полуфинала победила "Ноттингем Форест" со счетом 4:1, сообщает İdman.Biz.

С 2014 по 2016 год Эмери выигрывал Лигу Европы в качестве главного тренера "Севильи". В 2021 году испанский специалист завоевал этот трофей с "Вильярреалом". Единственный раз Эмери уступил в решающей встрече соревнования, будучи тренером лондонского "Арсенала" в 2019 году. Тогда "канониры" проиграли "Челси" со счетом 1:4.

В финале нынешнего розыгрыша Лиги Европы "Астон Вилла" встретится с "Фрайбургом". Игра пройдет 20 мая.