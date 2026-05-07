1/2 финала Лиги Конференций: "Пэлас" и "Райо" будут защищать преимущество

Сегодня в Лиге конференций УЕФА завершится полуфинальная стадия турнира.

Как сообщает İdman.Biz, по итогам ответных матчей станут известны участники финала.

Английский "Кристал Пэлас" дома сыграет с украинским "Шахтером". В первой встрече "орлы" добились уверенной победы со счетом 3:1.

Во втором полуфинале французский "Страсбур" примет испанский "Райо Вальекано". Первый матч завершился минимальной победой испанского клуба - 1:0.

Обе встречи начнутся в 23:00 по бакинскому времени.

Отметим, что финал Лиги конференций пройдет 27 мая в Лейпциге.