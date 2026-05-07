7 Мая 2026 09:13
Игрок "Реала" предложен "Ювентусу"

Центральный защитник мадридского "Реала" Давид Алаба может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Nicolò Schira, услуги австрийского футболиста были предложены "Ювентусу" через посредников.

По информации источника, 33-летний защитник готовится покинуть "Реал" после завершения сезона на правах свободного агента.

Пока неизвестно, насколько туринский клуб заинтересован в подписании опытного футболиста. Ранее СМИ также связывали Алабу с возможным переходом в "Милан".

В нынешнем сезоне австриец провел 14 матчей за мадридский клуб во всех турнирах.

До перехода в "Реал" Давид Алаба выступал за "Баварию", с которой десять раз выигрывал чемпионат Германии.

