Гави: "Нам не терпится обыграть "Реал"

Полузащитник "Барселоны" Гави поделился ожиданиями от предстоящего матча против мадридского "Реала" в чемпионате Испании.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Barca Universal, хавбек отметил особую атмосферу вокруг "эль класико" и подчеркнул, что команда настроена только на победу.

"Перед "эль класико" чувствуется напряжение. В нашей команде много игроков из Ла Масии, которые провели бесчисленное количество матчей против "Реала" на всех уровнях. Это принципиальная игра, и мы с нетерпением ждем ее. Нам не терпится обыграть их и завоевать чемпионство", - заявил Гави.

Футболист также отметил, что "Барселона" ставит перед собой цель набрать 100 очков в чемпионате, назвав это историческим достижением.

Напомним, что для досрочного оформления чемпионского титула каталонскому клубу в матче с "Реалом" будет достаточно сыграть вничью. Встреча состоится 10 мая.