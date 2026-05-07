Луис Энрике может в третий раз выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике получил шанс завоевать третий трофей Лиги чемпионов в своей карьере.

Как сообщает İdman.Biz, французский клуб под руководством испанского специалиста вышел в финал турнира, обыграв "Баварию" по сумме двух матчей - 6:5.

Ответная встреча в Мюнхене завершилась вничью 1:1, а первая игра закончилась победой парижан со счетом 5:4.

В случае победы в финале Луис Энрике войдет в число тренеров, трижды выигрывавших Лигу чемпионов.

Ранее подобного достижения добивались только Карло Анчелотти, Боб Пейсли, Зинедин Зидан и Хосеп Гвардиола.

Напомним, что Луис Энрике является действующим победителем турнира вместе с "ПСЖ". Ранее он также выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2014/15 во главе "Барселоны".