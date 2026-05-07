7 Мая 2026
RU

Луис Энрике может в третий раз выиграть Лигу чемпионов

Мировой футбол
Новости
7 Мая 2026 03:00
10
Луис Энрике может в третий раз выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике получил шанс завоевать третий трофей Лиги чемпионов в своей карьере.

Как сообщает İdman.Biz, французский клуб под руководством испанского специалиста вышел в финал турнира, обыграв "Баварию" по сумме двух матчей - 6:5.

Ответная встреча в Мюнхене завершилась вничью 1:1, а первая игра закончилась победой парижан со счетом 5:4.

В случае победы в финале Луис Энрике войдет в число тренеров, трижды выигрывавших Лигу чемпионов.

Ранее подобного достижения добивались только Карло Анчелотти, Боб Пейсли, Зинедин Зидан и Хосеп Гвардиола.

Напомним, что Луис Энрике является действующим победителем турнира вместе с "ПСЖ". Ранее он также выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2014/15 во главе "Барселоны".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
01:37
Мировой футбол

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026
01:20
Мировой футбол

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026

"ПСЖ" и "Арсенал" сыграют за главный трофей Европы в Будапеште

Гол Дембеле вошел в тройку самых быстрых в истории полуфиналов ЛЧ
00:10
Мировой футбол

Гол Дембеле вошел в тройку самых быстрых в истории полуфиналов ЛЧ

Форвард "ПСЖ" отличился уже на третьей минуте матча с "Баварией"

Арбитр не назначил пенальти в ворота "ПСЖ" после игры рукой Невеша
6 Мая 23:56
Мировой футбол

Арбитр не назначил пенальти в ворота "ПСЖ" после игры рукой Невеша - ФОТО

Спорный эпизод произошел в полуфинале Лиги чемпионов против "Баварии"

Хвича установил исторический рекорд Лиги чемпионов
6 Мая 23:36
Мировой футбол

Хвича установил исторический рекорд Лиги чемпионов

Вингер "ПСЖ" стал первым игроком с уникальной серией в плей-офф

16 азербайджанских боксеров вышли в финал "Кубка Гейдара Алиева-2026"
6 Мая 23:22
Мировой футбол

16 азербайджанских боксеров вышли в финал "Кубка Гейдара Алиева-2026"

Еще 12 представителей сборной гарантировали себе бронзовые медали

Самое читаемое

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
00:15
Футбол

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Мая 00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"
6 Мая 05:50
Мировой футбол

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"

"Арсенал" вышел в финал спустя 20 лет
Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне
4 Мая 10:14
Мировой футбол

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне

Робер Пирес напомнил мадридцам о поражении 0:4 на "Эмирейтс"