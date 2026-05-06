Арбитр не назначил пенальти в ворота "ПСЖ" после игры рукой Невеша - ФОТО

6 Мая 2026 23:56
В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов между "Баварией" и "ПСЖ" произошел спорный эпизод с возможной игрой рукой в штрафной площади парижан.

Как сообщает İdman.Biz, главный арбитр встречи Жоау Педру Пиньейру не стал назначать пенальти после попадания мяча в руку полузащитника "ПСЖ" Жоау Невеша.

Эпизод вызвал активные обсуждения по ходу первого тайма матча, который проходит на стадионе "Арена Мюнхен".

На момент инцидента "ПСЖ" вел в счете благодаря быстрому голу Усмана Дембеле, забитому уже на третьей минуте встречи.

Напомним, что первый матч между командами завершился победой французского клуба со счетом 5:4.

