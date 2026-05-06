16 азербайджанских боксеров вышли в финал "Кубка Гейдара Алиева-2026"

6 Мая 2026 23:22
В Баку завершились полуфинальные поединки международного турнира по боксу среди юношей "Кубок Гейдара Алиева-2026".

Как сообщает İdman.Biz, по итогам соревновательного дня сразу 16 представителей сборной Азербайджана завоевали путевки в финал.

В решающих боях в весовых категориях до 44 кг, 46 кг, 50 кг, 52 кг, 57 кг и 80 кг азербайджанские боксеры встретятся друг с другом.

Кроме того, еще 12 спортсменов уже обеспечили себе бронзовые награды турнира. Третьими стали Раван Гашимов (44 кг), Юсиф Гусейнов (46 кг), Низами Алиев (48 кг), Расул Бабазаде, Сахиб Бахышлы (оба - 50 кг), Миртахир Ахмедли (52 кг), Эльджан Мусазаде (54 кг), Айдын Алиев, Тунар Мехтиев (оба - 60 кг), Юсиф Мамедли (66 кг), Хидаят Мамедов (70 кг) и Мехран Расулов (+80 кг).

Финальные поединки турнира пройдут 7 мая в Бакинском боксерском центре. Начало боев запланировано на 13:00.

Отметим, что ранее женская сборная Азербайджана завершила турнир с результатом 3 золотые, 4 серебряные и 10 бронзовых медалей.

