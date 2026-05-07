Игроки "Реала" едва не подрались на тренировке

В мадридском "Реале" продолжают появляться сообщения о напряженной атмосфере внутри команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, на одной из тренировок едва не произошла драка между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени.

По информации источника, конфликт начался после жесткого нарушения правил во время тренировочного занятия. Футболисты вступили в словесную перепалку, начали толкаться, а затем продолжили эмоциональный спор уже в раздевалке.

Отмечается, что этот инцидент еще больше усилил напряжение внутри мадридского клуба.

Ранее испанские СМИ уже сообщали о конфликте между Антонио Рюдигером и Альваро Каррерасом.

На фоне внутренних проблем "Реал" продолжает подготовку к гостевому "Эль-Класико" против "Барселоны", которое состоится 10 мая.